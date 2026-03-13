Син екснардепа Іванющенка має елітну нерухомість у Дубаї – ЗМІ

Екснардеп Юрій Іванющенко літає з Росії у Добай, де його син володіє нерухомістю

Екснардеп Юрій Іванющенко, один із найближчих до президента-втікача Віктора Януковича бізнесменів, літає з Росії у Добай, де його син Арсен володіє нерухомістю.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

"Арсен Іванющенко, син екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, якого в українській політиці називали "Юрою Єнакієвським" і вважали одним із найближчих до президента-втікача Віктора Януковича бізнесменів, володіє нерухомістю у столиці ОАЕ Дубаї", – говориться у публікації.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з документів, отриманих у межах міжнародного проєкту Dubai Unlocked.

Водночас з російських баз даних, отриманих журналістами, випливає, що сам Юрій Іванющенко у 2023-2024 роках пʼять разів літав у Дубаї — всі рейси були з Росії.

Згідно з отриманими документами, у 2022 році Арсен Іванющенко придбав апартаменти у комплексі The Residence у престижному районі Downtown Dubai.

Це елітний житловий комплекс у центрі Дубая, розташований у престижному районі Downtown Dubai поруч із вежею Burj Khalifa та найбільшим торгівельним центром міста Dubai Mall.

Відповідно до отриманих журналістами документів, Іванющенко-молодший протягом 2024 року також орендував віллу у районі Al Merkadh у Дубаї.

Дані про власників нерухомості були отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked, що базується на витоках інформації з Земельного департаменту Дубаю та державних комунальних компаній Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Юрій Іванющенко регулярно літав до Дубая з Росії. Зокрема, у 2023 році зафіксовано чотири такі перельоти, ще один — у 2024 році", – повідомляють журналісти, посилаючись на дані російських баз.

Отримані дані також свідчать, що Іванющенко може проводити багато часу у Росії, зокрема у Москві та Сочі

У минулому Іванющенко зумів отримати контроль над ринком "Сьомий кілометр" в Одесі, половину заводу "Азовмаш" тощо.

Після Революції Гідності Юрій Іванющенко залишив Україну, а українські правоохоронці почали розслідувати щодо нього справи, пов'язані з привласненням майна, незаконним збагаченням та іншими злочинами.

Нагадаємо:

Як інформують правоохоронці, Юрій Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що засідання суду, на якому мали розглянути клопотання про здійснення заочного провадження щодо колишнього народного депутата Юрія Іванющенка, зірвалось через неявку всіх чотирьох його захисників.

Раніше Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про заочний арешт Юрія Іванющенка – екснардепа, нібито, належним чином не повідомили про засідання, на якому обрали цей запобіжний захід.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка, підозрюваного у справі щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці.

Раніше екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.

У вересні правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.