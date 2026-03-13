Юристи клієнтки готують досудові вимоги до monobank через публікацію фото

Після оприлюднення Олегом Гороховським фото 19-річної Карини Кольб, зробленого під час відеоверифікації в monobank, до нього та АТ "Універсал Банк" спрямують досудові вимоги щодо врегулювання спору про захист прав дівчини.

Про це йдеться у повідомленні адвокатського об'єднання Addati Group.

У заяві йдеться, що серед умов є публічні персональні вибачення й спростування, грошова компенсація моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

У разі відмови від врегулювання юристи заявляють про готовність звертатися до суду та інших інституцій.

Юристи стверджують, що через психологічний тиск стан здоров'я клієнтки погіршився, і вона була змушена "звернутися по медичну допомогу". За словами юристів, вони вже зібрали доказову базу.

Нагадаємо:

9 березня співзасновник проєкту monobank (працює на базі "Універсал банку" Сергія Тігіпка) Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

У своєму дописі Гороховський саркастично зазначив, що клієнтці відмовили в обслуговуванні "через немиту голову".

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

Ця ситуація викликала жваву дискусію у соціальних мережах. Зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати особисті дані клієнтки monobank.

Сам Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Співзасновник monobank Олег Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".