Уповноважений Зеленського: РФ не врятує тимчасове послаблення санкцій США

Не варто переоцінювати вплив на економіку Росії призупинення дій санкцій США на продаж російської нафти та нафтопродуктів, враховуючи великий дефіцит російського бюджету.

Про це розповів уповноважений президента Володимира Зеленського з санкційної політики Владислав Власюк.

Він наголосив, що Україна хотіла б, аби США не послаблювали санкції проти російської нафти, але застеріг від переоцінки рішення Вашингтона.

"Станом на зараз ті структурні зміни в економіці РФ, які відбулися, є достатньо серйозними, щоб їх врятувало це тимчасове послаблення санкцій. Якщо раптом ситуація затягнеться і перетвориться на довгострокову, тоді це стане рятівним колом. Але зараз я б не переоцінював ефект. Це погано для нас, але враховуючи зміни в економіці РФ, їх це не врятує", – зазначив Власюк.

Уповноважений Зеленського акцентував на тому, що перші два місяці 2026 року пройшли погано для російського бюджету – РФ не отримала нафтогазових прибутків та інших доходів, і практично 80% запланованого дефіциту на рік уже використано.

"Виглядає так, що для балансу їм 58 доларів уже недостатньо – потрібні 65 доларів і далі. І ця ціна повинна триматися до кінця року. Чи так буде – це питання", – сказав він.

Власюк також висловив сумнів, що послаблення санкцій призведе до зниження ціни на нафту. Вирішальним фактором, на його думку, залишається ситуація в Ормузькій протоці і тривалість війни на Близькому Сході.

Нагадаємо:

США на один місяць призупиняють дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня. Міністр фінансів США Скотт Бессент запевняв, що режим Путіна не отримає значного прибутку від тимчасового послаблення.