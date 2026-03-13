Енергетики повідомили про нові знеструмлення у кількох регіонах після атаки РФ

У Сумській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 березня є нові знеструмлення.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, а з 17:00 до 22:00 – погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Час і тривалість можливих знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо:

Вночі проти 12 березня без світла залишилась частина Харкова після ворожої атаки на трансформаторну підстанцію в Київському районі.