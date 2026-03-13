Свириденко розповіла, чи буде зниження ПДВ та акцизу на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС
Кабінет Міністрів не планує знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб вплинути на роздрібні ціни на АЗС.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.
Вона пояснила, що податки та збори з продажу пального є частиною доходів державного бюджету, з якого фінансуються ключові видатки, зокрема потреби української армії.
За словами Свириденко, саме тому уряд не розглядає варіант "збивати" ціни через податкові послаблення.
Нагадаємо:
Раніше, президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Юлією Свириденко підготувати кілька програм підтримки для українців.
"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу в Україні й працюватиме через систему кешбеку, даючи змогу компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки і представити їх суспільству", - поінформував президент.
За словами Свириденко, кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становитиме 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. Програма працюватиме до 1 травня.