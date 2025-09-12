Новини 12 вересня: зміни для грального бізнесу, атака РФ зруйнувала швейну фабрику

Про що говорили сьогодні?

Про гральний бізнес: Кабінет міністрів ухвалив постанову про ліцензійні умови у сфері азартних ігор, що дозволить PlayCity розпочати видачу нових ліцензій організаторам грального бізнесу.

Про Росію: Російська влада зуміла зареєструвати в Норвегії страхову компанію, яка видала підроблені документи для десятків суден російського "тіньового" флоту.

Центробанк Росії знизив ключову ставку з 18% до 17% річних.

У ніч на 12 вересня понад 30 дронів атакували об'єкти в Ленінградській області РФ. Під удар потрапив Приморськ - ключовий нафтоналивний порт країни на Балтиці.

Про Україну та ЄС: Майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, проте Україна просить відтермінувати внески та перехідний період для збору на неперероблену пластикову упаковку.

Про атаки РФ: У ніч проти 10 вересня ворожою атакою було зруйновано швейну фабрику Goldi в Хмельницькій області.

Про Метінвест: Гірничо-металургійна група Метінвест повідомила про намір продати американську вугільну компанію United Coal через зниження рентабельності, складні ринкові умови та виснаження запасів.

Ексклюзив ЕП

Азарт без контролю: чому держава досі не бачить реальні ставки і виграші

Азартні ігри в Україні легалізували ще у 2020 році, але система онлайн-моніторингу так і не запрацювала. Чому держава вже п’ять років втрачає мільярди гривень?