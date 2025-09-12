Безпілотники вдарили по найбільшому нафтопорту РФ – росЗМІ

У ніч на 12 вересня понад 30 дронів атакували об'єкти в Ленінградській області РФ. Під удар потрапив Приморськ - ключовий нафтоналивний порт країни на Балтиці.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки загорілася насосна станція. Також, губернатор області Олександр Дрозденко стверджує, що уламки збитих безпілотників упали в кількох населених пунктах.

Приморськ - головний вузол експорту нафти і дизпалива Росії. Він є завершенням Балтійської трубопровідної системи і обробляє до 58 млн тонн нафти на рік, приймаючи супертанкери дедвейтом до 150 тис. тонн.

Нагадаємо:

У ніч на 12 вересня в РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську та біля Москви.