"Метінвест" погасив облігації на мільярд доларів

"Метінвест" виплатив мільярд доларів за облігаціями 2026 року, оптимізувавши оборотний капітал.

Про це повідомляють у групі компаній "Метінвест".

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній "Метінвест", оголошує про повну та своєчасну виплату за облігаціями 2026 року.

"Група успішно завершила погашення облігацій 2026 року, що стало ще одним важливим етапом для Метінвесту в умовах війни. На сьогоднішній день "Метінвест" повністю погасив три випуски облігацій, а сукупний обсяг виплат за цими інструментами перевищив $1 млрд", – говориться у повідомленні.

Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку, зокрема, за рахунок оптимізації оборотного капіталу, зазначили у групі компаній.

За словами СЕО групи "Метінвест" Юрія Риженкова, із покращенням ринкових умов "Метінвест" і надалі розглядатиме можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до своїх потреб.

Згідно зі звітом за 2025 рік, "Метінвест" скоротив обсяг боргу на 15% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Зокрема, група повністю погасила свої пріоритетні облігації на суму 300 млн євро у першому півріччі.

Повідомлялося, що з початку 2022 року погасила загальний борг на суму 801 млн доларів США.

Раніше повідомлялося, що основні показники виробництва компанії "Метінвест" у 2025 році впали на декілька відсотків, або залишились незмінними відносно 2024 року.

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав постачання прокату на "Метінвест Тубулар Ясси" – завод у Румунії, який увійшов до складу групи наприкінці 2025 року.