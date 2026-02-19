"Запоріжсталь" почав постачати прокат на трубний завод в Румунії

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав постачання прокату на "Метінвест Тубулар Ясси" – завод у Румунії, який увійшов до складу групи наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє гірничо-металургійна група "Метінвест".

"Металургійний комбінат Запоріжсталь розпочав постачання прокату на Метінвест Тубулар Ясси (Румунія), який увійшов до складу Групи наприкінці 2025 року", – говориться у повідомленні.

Від початку цього року підприємство відвантажило 22 тисячі тонн гарячекатаного прокату з конструкційних марок сталі, сертифікованих за європейським стандартом EN 10025. Загалом у 2026 році на трубний завод планується постачити до 180 тисяч тонн прокату.

Як зазначив зазначив в.о. генерального директора Запоріжсталі, Герой України Тарас Шевченко, прокат "Запоріжсталі" затребуваний серед європейських та українських трубників: щороку до 80% металопродукції відвантажується саме для виготовлення прямошовних труб і профілів.

Гарячекатаний прокат зі спокійних конструкційних сталей має попит у трубній галузі завдяки своїм механічним властивостям, що забезпечують надійність і міцність готових виробів, говориться у повідомленні.

Прокат використовується для виробництва круглих, профільних і прямокутних зварних труб, що відповідають європейським стандартам та застосовуються в геотермальній інженерії, енергетиці, будівельній галузі, зокрема в системах пожежогасіння тощо.

Найбільшими споживачами труб виробництва "Метінвест Тубулар Ясси" є внутрішній ринок Румунії, а також компанії з Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини та інших країн Європи.

Завод має п'ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії нанесення покриття. Його максимальна потужність — 240 тисяч тонн продукції на рік.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що група "Метінвест" протягом активно обговорювала з деякими власниками своїх єврооблігацій, які в сукупності володіють понад 50% облігацій 2026 року та 2027 року і понад 35% облігацій 2029 року. Тим не менш, "Метінвест" та AHG не змогли досягти остаточної згоди щодо умов запропонованої угоди та вирішили припинити обмежене обговорення.

Торік Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної гірничо-металургійної групи компаній, оголосила про фінальну виплату за зобов'язаннями щодо облігацій із терміном погашення у 2025 році вчасно та в повному обсязі.

7 січня внаслідок масованої атаки РФ "Запоріжсталь", як і інші споживачі електроенергії у Запорізькій області, втратив зовнішнє енергоживлення. Тому комбінат був змушений призупинити всі виробничі процеси.