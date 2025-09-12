Атака РФ зруйнувала швейну фабрику Goldi на Хмельниччині

У ніч проти 10 вересня ворожою атакою було зруйновано швейну фабрику Goldi в Хмельницькій області.

Про це повідомив засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

"Вчора вночі від ворожого обстрілу постраждала ще одна мирна швейна фабрика. Сталося це в місті Волочиськ Хмельницької області. Це одно з виробництва відомої мережі одягу GOLDI-ЛЬНОКОМБІНАТ, де продається продукція лише власного українського виробництва", – написав він у Facebook.

За його словами, більш ніж 40 магазинів Goldi розташовані майже по всій Україні – Київ, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Херсон, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

"Виробництво теж розкидано по різним майданчикам, але Волочиська швейна фабрика одна з потужніших. Шиють там вже десятки років суто цивільний асортимент - худі, сорочки, блузки, спідниці, тощо", – повідомив Соколовський.

Він зазначив, що засновник компанії Олег Червонюк запевняє, що як би не було важко, фабрику він відновить.

"Бо це більше 100 досвідчених працівників, а головний капітал будь якої виробничого підприємства - це не будівлі і обладнання, а люди! Всього доречі в компанії по всій країні працює більше 1200 людей", – підкреслив бізнесмен.

Facebook Соколовського

Нагадаємо:

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, вночі 10 вересня внаслідок ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Крім того, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

Під час російської атаки на Київ вночі 28 серпня зазнала пошкоджень книгарня-кав'ярня Readeat.

Майже повністю зруйноване кафе "Honey" на вулиці Жилянській у Києві.



