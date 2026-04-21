Суд в Одесі покарав організатора мережі нелегальних гральних закладів: як вона діяла

Детективи БЕБ вилучили майже 30 тисяч доларів США

Суд Одеси оштрафував на 714 тис грн 50-річного чоловіка, який без відповідних дозволів організував роботу мережі нелегальних гральних закладів.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що до протиправної діяльності він залучив співорганізаторку. Вона допомогла знайти людей, що забезпечували цілодобову роботу ігрових залів.

Згодом до схеми долучили ще одного фігуранта, який виконував роль менеджера.

Фігуранти орендували приміщення, обладнали комп'ютерний зал з онлайн-казино, налагодили оплату для ігор і організували зв'язок та відеонагляд, щоб керувати роботою і не привертати увагу.

Всі ігрові заклади працювали без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку.

Адміністратори-касири приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вели спеціальний облік гравців, інформували про бонуси й акції.

Під час обшуків у гральних закладах в Одесі на вулиці Філатова та проспекті Ярослава Мудрого, детективи вилучили майже 30 тисяч доларів США, мобільні телефони, чорнову документацію, ювелірні вироби та комп'ютерну техніку. Загальна вартість вилученого становить понад 2,2 млн грн. Майно арештоване.

Суд визнав винним підозрюваного і призначив йому штраф у розмірі 714 тис. грн з позбавленням на 3 роки права займатися організацією та проведенням азартних ігор.

