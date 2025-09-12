Україна просить відтермінувати або зменшити внески до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
Майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, проте Україна просить відтермінувати внески та перехідний період для збору на неперероблену пластикову упаковку.
Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа за результатами проведеного офіційного скринінгу українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ).
Вона також зазначила, що рахунок для акумуляції чотирьох видів платежів, що спрямуються як внесок України в бюджет Європейського Союзу, буде відкрито в Нацбанку України.
"90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж робитимемо такі внески.
Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС (через що багато східноєвропейських урядів, м’яко кажучи, не в захваті від нашого вступу)", - розповіла Підласа.
За її словами, внесок України в бюджет ЄС складатиметься:
- з митних платежів (країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС),
- ПДВ (0,3%, але не понад половину валового нацдоходу (ВНД),
- грошового внеску, пропорційного до розміру ВНД.
Також внесок України складатиметься зі збору на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття). Втім Україна наполягає на перехідному періоді (після вступу до ЄС), оскільки наразі відсутні законодавство й інфраструктура для обліку таких відходів.
Крім того, через значні видатки на оборону та повоєнне відновлення Україна просить тимчасово відтермінувати або зменшити внесок в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і розраховується залежно від ВНД.
"Скринінг по 33 розділу потрібен, щоб з’ясувати, як Україна рахує валовий національний дохід (статистично), як збирає ПДВ й митні платежі й наскільки ефективно це відбувається", - додала Підласа.
Вона також зазначила, що 33 розділ - один з завершальних розділів скринінгу законодавства, який відбувається безпосередньо перед відкриттями перемовних кластерів.
Україна завершує скринінг всіх розділів вже в кінці вересня.
