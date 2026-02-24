"Метінвест" у 2025 році майже зберіг показники виробництва 2024 року
Основні показники виробництва компанії "Метінвест" у 2025 році впали на декілька відсотків, або залишились незмінними відносно 2024 року.
Про це йдеться у звіті компанії.
Так, загальні показники виробництва сталі знизились на 4% з 2 099 тис. тонн у 2024 до 2 018 тис. тонн у 2025.
Показники виробництва загального залізорудного концентрату майже не змінились: 15 733 тис. тонн у 2024 проти 15 695 тис. тонн у 2025. Показники виробництва чавуну опустились на 2%.
"Незначне скорочення зумовлено проведенням капітального ремонту доменної печі №9 на Каметсталі у квітні-червні 2025 року", – зазначили у повідомленні.
Загальне виробництво товарної металопродукції зросло на 8%. З цього сектору виробництво напівфабрикатів знизилось на 3%, виробництво готової продукції зросло на 13%.
У компанії зазначили, що виробництво товарного чавуну скоротилось на 41% внаслідок збільшення споживання у подальших переділах, що призвело до зростання обсягу випуску товарної заготовки на 8%.
Зростання виробництва готової продукції повʼязано із:
- відновленням випуску гарячекатаного рулону на Ferriera Valsider (Італія) та ефективній роботі Metinvest Trametal (Італія) та Spartan UK (Велика Британія).
- збільшенням обсягів на Каметсталі та стабільній роботі Promet Steel (Болгарія).
Виробництво коксу знизилось на 2% відносно 2024 року. Причиною цього є виведення з експлуатації коксової батареї №1 на Каметсталі. Це було частково компенсовано збільшенням випуску коксу на Запоріжкокс.
Виробництво залізорудного концентрату залишилось незмінним, тоді як виробництво товарної залізорудної продукції зросло на 3%.
У 2025 році виробництво загального залізорудного концентрату було співставним з обсягом попереднього року і становило 15 695 тис. тонн.
Водночас, зупинку робіт на Інгулецькому кар'єрі, яка відбулась в липні 2024 року, було компенсовано переважно нарощуванням видобутку на Ганнівському кар'єрі.
Нагадаємо:
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав постачання прокату на "Метінвест Тубулар Ясси" – завод у Румунії, який увійшов до складу групи наприкінці 2025 року.