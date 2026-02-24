"Метінвест" у 2025 році майже зберіг показники виробництва 2024 року

Метінвест у 2025 році зберіг обсяги виробництва 2024 року

Основні показники виробництва компанії "Метінвест" у 2025 році впали на декілька відсотків, або залишились незмінними відносно 2024 року.

Про це йдеться у звіті компанії.

Так, загальні показники виробництва сталі знизились на 4% з 2 099 тис. тонн у 2024 до 2 018 тис. тонн у 2025.

Показники виробництва загального залізорудного концентрату майже не змінились: 15 733 тис. тонн у 2024 проти 15 695 тис. тонн у 2025. Показники виробництва чавуну опустились на 2%.

"Незначне скорочення зумовлено проведенням капітального ремонту доменної печі №9 на Каметсталі у квітні-червні 2025 року", – зазначили у повідомленні.

Загальне виробництво товарної металопродукції зросло на 8%. З цього сектору виробництво напівфабрикатів знизилось на 3%, виробництво готової продукції зросло на 13%.

У компанії зазначили, що виробництво товарного чавуну скоротилось на 41% внаслідок збільшення споживання у подальших переділах, що призвело до зростання обсягу випуску товарної заготовки на 8%.

Зростання виробництва готової продукції повʼязано із:

відновленням випуску гарячекатаного рулону на Ferriera Valsider (Італія) та ефективній роботі Metinvest Trametal (Італія) та Spartan UK (Велика Британія).

збільшенням обсягів на Каметсталі та стабільній роботі Promet Steel (Болгарія).

Виробництво коксу знизилось на 2% відносно 2024 року. Причиною цього є виведення з експлуатації коксової батареї №1 на Каметсталі. Це було частково компенсовано збільшенням випуску коксу на Запоріжкокс.

Виробництво залізорудного концентрату залишилось незмінним, тоді як виробництво товарної залізорудної продукції зросло на 3%.

У 2025 році виробництво загального залізорудного концентрату було співставним з обсягом попереднього року і становило 15 695 тис. тонн.

Водночас, зупинку робіт на Інгулецькому кар'єрі, яка відбулась в липні 2024 року, було компенсовано переважно нарощуванням видобутку на Ганнівському кар'єрі.

Нагадаємо:

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав постачання прокату на "Метінвест Тубулар Ясси" – завод у Румунії, який увійшов до складу групи наприкінці 2025 року.