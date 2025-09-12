Фейковий страховик в Норвегії: РФ звинуватили у підробці документів для "тіньового" флоту

Російська влада зуміла зареєструвати в Норвегії страхову компанію, яка видала підроблені документи для десятків суден російського "тіньового" флоту.

Про це пишуть у спільному розслідуванні норвезька NRK і центр "Досьє".

У розслідуванні йдеться про компанію RoMarine AS, яка зареєстрована в престижному офісі будівлі Норвезької асоціації судновласників в Осло.

Як з'ясувала перевірка норвезького фінансового регулятора Finanstilsynet, насправді компанія ніколи не вела там діяльність і дистанційно продавала фальшиві страховки. У березні 2025 року Finanstilsynet вимагав від RoMarine негайно припинити роботу і передав справу в поліцію.

У створенні злочинної схеми звинувачуються двоє громадян Норвегії, болгарин і росіянин. Власником RoMarine значиться уродженець Санкт-Петербурга Андрій Мочалін.

Центр "Досьє" отримав доступ до банківських документів російської структури Мочаліна, через яку продавалися поліси, і дійшов висновку, що афера була неможлива без участі російської влади. Її послугами користувалися великі російські компанії "Новатек", "Роснефть" і Міноборони.

RoMarine видала фіктивні поліси щонайменше для 256 суден, включаючи 76 танкерів з російського "тіньового" флоту.

Перевірки в Балтійському морі виявили сім танкерів, які пред'являли фіктивні страховки RoMarine. Формально прикриті "норвезькою адресою", ці судна фактично залишалися без реального страхового покриття.

Експерти називають цей випадок кричущим прикладом обходу санкцій.

"Фальшиве страхування — це пряме порушення міжнародних конвенцій і загроза для всіх", — вважає співробітник Центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді.

"Це підриває саму систему безпеки морських перевезень", — заявила професор і доктор юриспруденції Університету Південної Данії Крістіна Марія Сііг.

Нагадаємо:

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.