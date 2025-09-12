Нові ліцензії організаторам азартних ігор: що змінив уряд для грального бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив постанову про ліцензійні умови у сфері азартних ігор, що дозволить PlayCity розпочати видачу нових ліцензій організаторам грального бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"У результаті це згенерує майже 50 млн грн додаткових надходжень у державний бюджет від ліцензійних платежів вже найближчим часом", - запевняють в міністерстві.

Ліцензійні умови визначатимуть порядок і вичерпний перелік документів для отримання ліцензій, а також обов'язкові вимоги для здійснення діяльності в індустрії.

Нові ліцензійні умови передбачають посилені вимоги до компаній, що працюють у сфері азартних ігор.

Для отримання ліцензії обов’язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв’язків із державою-агресором та впровадження усіх необхідних механізмів відповідальної гри.

Нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів. В останніх є два місяці, щоб подати до PlayCity документи про відповідність вимогам.

У разі недотримання вимог до організаторів азартних ігор можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафів чи припинення дії ліцензії.

Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що держбюджет України в 2024 році через схеми в гральному бізнесі втратив 20,1 млрд грн податками, цього року – 10,2 млрд.

На початку вересня українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор і почало приймати пропозиції.