"Метінвест" хоче позбутися збиткових вугільних активів в США

Гірничо-металургійна група Метінвест повідомила про намір продати американську вугільну компанію United Coal через зниження рентабельності, складні ринкові умови та виснаження запасів.

Про це пише LIGA.net з посиланням на її фінансовий звіт за перше півріччя, в якому вона отримала $58 млн збитку.

"Американський актив з видобутку коксівного вугілля United Coal відігравав ключову роль у нашій діяльності.

Наші американські колеги відновили постачання вугілля в Україну так само як це було до вторгнення.

Однак протягом певного часу United Coal демонструє низькі операційні та фінансові результати. З огляду на поточну ситуацію, ми прийняли рішення про відчуження цього активу", – сказав гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

У звіті групи United Coal класифікували як "бізнес, призначений для продажу".

Метінвест придбав United Coal у квітні 2009 року.

Консолідована виручка Метінвесту в першому півріччі знизилася на 13% до $3,56 мільярда.

Це пояснюється призупиненням виробництва на Покровській вугільній групі та Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті, що призвело до відсутності виробництва коксівного концентрату та скорочення обсягів реалізації залізорудної продукції, а також падінням світових цін.

Водночас обсяги перепродажу сталевої та залізорудної продукції зросли.

Зниження виручки і збитки United Coal стали ключовими причинами негативного фінансового результату Метінвесту в січні-червні 2025 року.

За пів року кількість працівників у Метінвесті скоротилася з 63 000 до 59 000.

Нагадаємо:

Ключовою проблемою для групи "Метінвест" Ріната Ахметова наразі є дефіцит персоналу. Не вистачає 15-20% персоналу від необхідного.