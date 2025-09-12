"Метінвест" хоче позбутися збиткових вугільних активів в США
Гірничо-металургійна група Метінвест повідомила про намір продати американську вугільну компанію United Coal через зниження рентабельності, складні ринкові умови та виснаження запасів.
Про це пише LIGA.net з посиланням на її фінансовий звіт за перше півріччя, в якому вона отримала $58 млн збитку.
"Американський актив з видобутку коксівного вугілля United Coal відігравав ключову роль у нашій діяльності.
Наші американські колеги відновили постачання вугілля в Україну так само як це було до вторгнення.
Однак протягом певного часу United Coal демонструє низькі операційні та фінансові результати. З огляду на поточну ситуацію, ми прийняли рішення про відчуження цього активу", – сказав гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.
У звіті групи United Coal класифікували як "бізнес, призначений для продажу".
Метінвест придбав United Coal у квітні 2009 року.
Консолідована виручка Метінвесту в першому півріччі знизилася на 13% до $3,56 мільярда.
Це пояснюється призупиненням виробництва на Покровській вугільній групі та Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті, що призвело до відсутності виробництва коксівного концентрату та скорочення обсягів реалізації залізорудної продукції, а також падінням світових цін.
Водночас обсяги перепродажу сталевої та залізорудної продукції зросли.
Зниження виручки і збитки United Coal стали ключовими причинами негативного фінансового результату Метінвесту в січні-червні 2025 року.
За пів року кількість працівників у Метінвесті скоротилася з 63 000 до 59 000.
Нагадаємо:
Ключовою проблемою для групи "Метінвест" Ріната Ахметова наразі є дефіцит персоналу. Не вистачає 15-20% персоналу від необхідного.