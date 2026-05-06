Комітет Ради підтримав передачу регулювання грального ринку від Мінцифри до Мінфіну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, одна з яких передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів.

Відповідне рішення комітет ухвалив під час засідання 6 травня.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу та закону "Про банки і банківську діяльність" щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та їх оподаткування. За нові правки проголосували 17 народних депутатів.

Одна з підтриманих поправок змінює формулювання "реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей" на "реалізація державної фінансової політики". Фактично це означає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей до Мінфіну.

Під час засідання комітету міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що його відомство орієнтуватиметься на рішення парламенту.

"Ми будемо користуватися позицією Верховної Ради. Відповідно яке буде рішення, так і будемо реагувати. Це питання непросте, але будемо визначатися в міру того, як законодавець визначає", – сказав Марченко.

На питання депутатів щодо того, чи продовжить Мінфін впроваджувати систему онлайн-моніторингу азартних ігор, яку почало розробляти Мінцифри для регулювання ринку, міністр відповів, що поки не може сформувати позицію.

"Мені важко зараз навіть сформувати свою позицію. Останній раз я цими питаннями займався у 2018–2019 роках. З того часу дуже багато чого змінилося", – зазначив він.

Нагадаємо:

Завдяки постанові щодо державної системи онлайн-моніторингу, яку ухвалив уряд, держава у режимі реального часу бачитиме, як працює легальний гральний бізнес.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації та державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.