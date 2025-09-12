Центробанк Росії знизив ключову ставку з 18% до 17% річних.

Про це пише The Moscow Times.

Останній раз ставка була меншою (16%) наприкінці липня 2024 року, після чого ЦБ РФ підняв її до 18%, а потім довів до максимального з початку 2000-х років рівня 21%.

Це вже третє засідання поспіль, на якому Центробанк знижує ставку. Почалося в червні, коли ставка була зменшена до 20%, в липні - до 18%.

Видання пише, що майже ніхто не сумнівався у тому, що ЦБ знизить ставку. Інтрига полягала в тому, чи буде зниження знову 2 процентних пунктів до 16% або менше, до 17%. ЦБ вибрав друге і, як зазначає The Moscow Times, послав нейтральний сигнал про свої плани.

Стійкі показники поточного зростання цін істотно не змінилися і в основному залишаються вище 4% в перерахунку на рік, економіка охолоджується, повертаючись до траєкторії збалансованого зростання, в останні місяці активізувалося зростання кредитування, а інфляційні очікування залишаються високими, йдеться в повідомленні ЦБ.

Однак подальші рішення щодо ставки обіцяє приймати залежно лише від "стабільності уповільнення інфляції та динаміки інфляційних очікувань".

Нагадаємо:

Міністерство фінансів Російської Федерації цього року позичить більше, ніж планувало.