Новини 10 вересня: нові санкції України проти РФ, ворожі атаки на "Укрпошту" та енергооб’єкт

Про що говорили сьогодні?

Про турзбір. У місцеві бюджети надійшло 142,6 млн грн туристичного збору. Це на третину більше, ніж за той самий період торік.

Про транш від ЄС. Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про найбагатших. Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, наближається до Ілона Маска за звання найбагатшої людини світу. Його статки зросли на 70 мільярдів доларів.

Про атаки РФ. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт ДТЕК у прифронтовому місті Дніпропетровщини.

Росіяни вдарили по найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.

Про санкції. Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії.

Ексклюзив ЕП.

У гостях добре, а вдома дешевше. Де в Європі заможніше життя?

Скільки треба заробляти, щоб у Варшаві чи Парижі мати такий же рівень життя, як із середньою зарплатою у Києві?