Маск прагне перетворити X на супердодаток: скоро зʼявиться фінансова послуга

Через понад три роки після придбання Twitter Ілон Маск заявляє, що наближається до своєї мети – перетворити платформу на "додаток для всього" за допомогою нового інструменту фінансових послуг, який він пообіцяв запустити для широкої публіки цього місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

X Money, банківська та платіжна платформа, створена всередині соціальної мережі, яка зараз відома як X, як очікується, незабаром дебютує у відкритому доступі, виходячи з термінів, запропонованих Маском минулого місяця.

Перші користувачі, які тестують сервіс, відзначають конкурентні переваги, включаючи 3% кешбек на відповідні покупки та 6% річну ставку на грошові заощадження – остання приблизно в 15 разів перевищує середній показник по країні.

Очікується, що новий продукт Маска також пропонуватиме безкоштовні перекази між користувачами, металеву дебетову картку Visa, персоналізовану за допомогою нікнейму користувача в X, та штучний інтелект-консьєрж, створений стартапом xAI Маска, який відстежує витрати та сортує минулі транзакції, згідно з повідомленнями користувачів, що мають ранній доступ.

Маск, який вперше здобув популярність у Кремнієвій долині як співзасновник PayPal Holdings Inc., вважає платежі ключовим елементом для створення так званого супердодатку, подібного до соціальних продуктів, що набули популярності в Китаї.

Наприклад, WeChat дозволяє користувачам викликати таксі, бронювати квитки на літак та сплачувати рахунки за кредитною карткою. Як Маск сказав співробітникам у лютому: "Ми хочемо, щоб все було так, щоб, якщо ви захочете, ви могли жити своїм життям у додатку X".

