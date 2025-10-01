Україна отримала від ЄС 4 мільярди євро за рахунок заморожених активів РФ
Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі.
"Я дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство. Ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України", – заявила Свириденко.
Нагадаємо:
ЄС може надати Україні так звану "репараційну позику" обсягом до 130 млрд євро, але остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках, яку проведе МВФ.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримує використання заморожених російських активів для України та закликає ЄС розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро.
Швеція підтримує надання Україні так званого репараційного кредиту.