Україна отримала від ЄС 4 мільярди євро за рахунок заморожених активів РФ

Альона Кириченко — 1 жовтня, 14:05
Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі.

"Я дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство. Ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України", – заявила Свириденко.

Нагадаємо:

ЄС може надати Україні так звану "репараційну позику" обсягом до 130 млрд євро, але остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках, яку проведе МВФ.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримує використання заморожених російських активів для України та закликає ЄС розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро.

Швеція підтримує надання Україні так званого репараційного кредиту.

