У гостях добре, а вдома дешевше. Де в Європі заможніше життя?

Скільки треба заробляти, щоб у Варшаві чи Парижі мати такий же рівень життя, як із середньою зарплатою у Києві?

Ближній закордон

У столицю Польщі Варшаву після початку великої війни переїхало чи не найбільше українців. З 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% у євро, тоді як у країнах ЄС – лише на 46%, констатує Національний банк у своєму липневому інфляційному звіті. Водночас вершкове масло, свинина та молочні продукти дорожчі, ніж у Польщі.

Попри це споживчий кошик у Варшаві суттєво дорожчий, ніж в Києві, про що свідчать дані агрегатора Numbeo, які проаналізувала ЕП. Людині, яка у Києві отримує умовні 30 тис. грн (середня зарплата у столиці у вересні 2025 року), потрібно заробляти 52,7 тис. грн у Варшаві, аби мати там еквівалентний рівень життя.

Проте в ЄС вищі не тільки ціни, а й зарплати. Мешканці Варшави в середньому отримують приблизно втричі більше – еквівалент 90 тис. грн. Середня зарплата в Берліні становить близько 140 тис. грн, що більш ніж учетверо перевищує київську. Хоча життя в німецькій столиці на 114% дорожче за київське, а оренда житла – у понад два рази, пересічний берлінець може дозволити собі набагато більше.

Якщо поєднати ці цифри, то можна порахувати локальну купівельну спроможність, яка дозволяє оцінити рівень життя у Києві та в інших європейських столицях.

За цим показником Київ – серед найбідніших столиць ЄС. Проте на індивідуальному рівні це легко виправити. Із удвічі вищою за середню зарплатою людина може претендувати на рівень життя (купівельну спроможність) трохи вищий, ніж середньостатистичний житель Варшави, а якщо зарплата киянина у 2,5 разу перевищує середню, то за рівнем життя він може зрівнятися із середньостатистичним парижанином. Умовний набір товарів та послуг, який у Києві коштує 1 тис. грн, у Парижі коштуватиме близько 2,5 тис. грн.

Різниця в рівні життя залежить і від регіону ЄС. Іноді цей розрив колосальний. Женева, Осло, Копенгаген та інші міста Північної і Західної Європи посідають верхні сходинки рейтингу цін. Абсолютним рекордсменом є швейцарський Цюрих, де ціни в 3,5 разу більші за київські.

Чи все в нас дешевше? Погляд за категоріями

Структура цін різниться за категоріями товарів та послуг.

Транспорт і комунальні послуги. У Києві громадський транспорт досі один з найдешевших у Європі (еквівалент 0,2-0,4 євро за поїздку), тоді як у більшості столиць ЄС квиток коштує кілька євро. У Варшаві, зокрема, вартість проїзду вп'ятеро вища. Ціни на пальне в Україні приблизно на чверть нижчі, ніж у країнах Східної Європи через розмір акцизів.

Продукти харчування. Базові харчі – хліб, молоко, овочі – в Україні коштують помітно дешевше, ніж у столицях ЄС. За даними Numbeo, київський індекс цін на продукти становить 32, у Варшаві – 46, у Парижі – 79. Тобто француз платить майже втричі більше за той самий продуктовий кошик, що й українець.

Заклади харчування та розваги. Пообідати в київському кафе чи ресторані можна за 750 грн з особи, тоді як у Варшаві – на 60% дорожче, у Парижі – на 90%, не кажучи про алкогольні напої, які в ЄС обкладаються більшим акцизом. Квиток у кіно у Києві (близько 200 грн) теж дешевший, ніж у більшості євросоюзівських столиць (400-600 грн).

Освіта, медицина, послуги. Дитсадок чи приватна школа в Києві майже вдвічі дешевші, ніж у Варшаві чи Парижі. Ліки та медичні послуги не набагато дешевші за євросоюзівські, бо значна частина препаратів імпортна. Отже, у сфері послуг не все однозначно: транспорт і зв’язок значно дешевші, а якісна освіта і здоров’я можуть коштувати відчутний процент сімейного бюджету, як і в ЄС.