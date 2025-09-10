Україна отримала черговий транш від ЄС за рахунок російських заморожених активів

10 вересня Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США), інформує відомство.

Зазначається, що що ЄС із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 58,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 16,5 млрд євро від ЄС.

Нагадаємо:

Станом на 11 серпня у рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.