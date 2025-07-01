Україні надійшов девʼятий транш від МВФ обсягом близько 500 мільйонів доларів

Україна отримала девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За словами очільника відомства Сергія Марченка, загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло 13,3 млрд доларів США фінансової допомоги від Фонду.

"Після восьмого перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України", – зазначив Марченко.

Йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.

Нагадаємо:

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

30 червня 2025 року Рада МВФ схвалила восьмий перегляд програми розширеного фінансування та затвердила виділення траншу обсягом 0,5 млрд дол. США.