"Тіньовий сегмент скорочується": в Україні сплатили рекордні збори за мандрівки

У місцеві бюджети надійшло 142,6 млн грн туристичного збору. Це на третину більше, ніж за той самий період торік.

Про це пише Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби.

У порівнянні до 2021 сума зросла удвічі.

55% збору сплатили готелі та великі заклади розміщення, 45% — власники квартир та садиб.

Найбільше грошей за туризм надійшли до місцевих бюджетів Києва, Львівщини та Івано-Франківщини.

Разом вони забезпечили 58% усіх надходжень. У той час як Одеса втратила позиції, Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали зростання у 3-4 рази порівняно з довоєнним періодом.

"Тіньовий сегмент скорочується, а надходження до місцевих бюджетів стають більш прозорими та стабільними. Як на мене, це і є одна із причин суттєвого зростання показників у 2025 році", - так прокоментував зростання туристичних зборів Денис Попов, адвокат та арбітражний керуючий.

