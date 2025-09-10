"Тіньовий сегмент скорочується": в Україні сплатили рекордні збори за мандрівки
У місцеві бюджети надійшло 142,6 млн грн туристичного збору. Це на третину більше, ніж за той самий період торік.
Про це пише Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби.
У порівнянні до 2021 сума зросла удвічі.
55% збору сплатили готелі та великі заклади розміщення, 45% — власники квартир та садиб.
Найбільше грошей за туризм надійшли до місцевих бюджетів Києва, Львівщини та Івано-Франківщини.
Разом вони забезпечили 58% усіх надходжень. У той час як Одеса втратила позиції, Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали зростання у 3-4 рази порівняно з довоєнним періодом.
"Тіньовий сегмент скорочується, а надходження до місцевих бюджетів стають більш прозорими та стабільними. Як на мене, це і є одна із причин суттєвого зростання показників у 2025 році", - так прокоментував зростання туристичних зборів Денис Попов, адвокат та арбітражний керуючий.
Нагадаємо:
Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.