Україна ввела санкції проти 84 осіб та 116 компаній з РФ

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії.

Про це йдеться на сайті президента України.

Повідомляється, що Україна застосувала санкції до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.

Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".

Як зазначає ОП, Україна також застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Зокрема, це "Сітронікс КТ", яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК, "СІНТО" – постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів, "Балтінфоком" – виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ, група компаній "Бі Пітрон", що технічно переоснащує російські військові підприємства, "Точна механіка" – білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості Росії.

Нагадаємо:

Велика Британія наклала санкції на фінансові мережі, які використовуються Росією для ухилення від наявних західних санкцій, включно з киргизькими крипто-мережами.