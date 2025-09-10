РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Getty Images
10 вересня два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини.
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що співробітники компанії не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях.
Ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку, інформує ДТЕК.
Нагадаємо:
6 серпня зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загорілося енергообладнання, працівники не постраждали.
На Дніпропетровщині 29 серпня, коли енергетики ДТЕК проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту, ворожий дрон влучив у службову автівку.