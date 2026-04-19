Tesla запустить таксі-роботів ще у двох містах

Компанія Tesla запускає свої "роботаксі" в Далласі та Х'юстоні (США), раніше, у 2025 році, сервіс запустили в Остіні, штат Техас.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційний акаунт Tesla в X, присвячений роботаксі, оголосив про запуск і опублікував два відео, на яких показано, як найпопулярніші SUV Model Y курсують у цих двох містах без водія та спостерігача на передніх сидіннях.

Robotaxi now rolling out in Dallas & Houston 🤠 pic.twitter.com/G3KFQwqGxB — Tesla Robotaxi (@robotaxi) April 18, 2026

"Спробуйте Tesla Robotaxi в Далласі та Х'юстоні!" — сказав генеральний директор Ілон Маск, репостуючи допис у X.

Крок Tesla відбувається на тлі відновлення динаміки розвитку бізнесу роботаксі, коли Waymo від Alphabet та Zoox від Amazon прискорюють розширення.

Розширення сервісу роботаксі та ширше впровадження програмного забезпечення для повністю автономного водіння, версія якого лежить в основі цієї технології, є ключовим елементом стратегії зростання Tesla, оскільки Маск переорієнтував фокус компанії з електромобілів на штучний інтелект та робототехніку.

Значна частина оцінки компанії в 1,3 трлн доларів залежить від цього рішення.

Tesla спочатку запустила невелику групу автономних таксі в районі Остіна з наглядачами за безпекою та іншими обмеженнями. З того часу компанія розширила зону обслуговування та почала прибирати наглядачів.

Минулого року Tesla також запустила сервіс виклику автомобілів у районі затоки Сан-Франциско. Маск пообіцяв швидко розширити сервіс роботаксі в США, але не виконав попередні прогнози щодо широкого функціонування своїх роботаксі в багатьох метрополіях США до кінця 2025 року.

Компанія Uber інвестує до 1,25 мільярда доларів у виробника електромобілів Rivian Automotiv, початкова інвестиція складе 300 мільйонів доларів.