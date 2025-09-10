Ворог вдарив по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

10 вересня росіяни вдарили по найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.

Про це написав в Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що атаковане відділення знаходиться за 27 км від Добропілля і понад 30 км від лінії зіткнення.

"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", – повідомив він.

Нагадаємо:

Вночі проти 28 серпня під час ворожої атаки було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві.