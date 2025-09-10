70 мільярдів доларів за добу: Еллісон наздоганяє Маска за звання найбагатшого у світі

Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, наближається до Ілона Маска за звання найбагатшої людини світу. Його статки зросли на 70 мільярдів доларів.

Це сталося після того, як Oracle Corp. опублікувала квартальні результати після закриття ринку у вівторок у Нью-Йорку, які перевершили очікування, та заявила про подальше зростання.

Цей зріст збільшив його статки до 364 мільярдів доларів, що є дуже близьким до Маска.

Статки Маска оцінюються в 384 мільярди доларів.

"Якщо приріст Еллісона збережеться на початку торгів у середу, це буде найбільше одноденне зростання, коли-небудь зафіксоване індексом", - пише видання.

Маск вперше став найбагатшою людиною у світі у 2021 році, перш ніж втратив цей статус, поступившись Джеффу Безосу з Amazon.com Inc. та Бернару Арно з LVMH . Він повернув собі його минулого року і зараз утримує трохи більше 300 днів.

81-річний Еллісон, співзасновник Oracle, зараз є головою правління та головним технічним директором, вкладає більшу частину своїх статків у компанію-розробника програмного забезпечення для баз даних.

Акції Oracle, які вже зросли на 45% цього року до закриття торгів 9 вересня, злетіли більш ніж на 26% під час розширених торгів.

Це найбільше одноденне зростання компанії з 1999 року.

Акції компанії Маска Tesla Inc. навпаки, цього року впали на 14%.

