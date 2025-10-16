Харківська прокуратура виявила приховану оренду державних земель

На Харківщині виявили приховану оренду землі і повернули державі 50 га землі Національної академії аграрних наук України вартістю два мільйони.

Про це пише "Думка".

За даними Харківської обласної прокуратури, ДП "Дослідне господарство "Кутузівка" Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України" ще у 2008 році уклало з приватним товариством договір про спільне вирощування вічнозелених лісових порід рослин і дерев.

"Однак слідством було встановлено, що ця угода фактично приховувала орендні відносини. Земельну ділянку площею 50 гектарів господарство передало товариству у користування за плату, не погодивши це з уповноваженим державним органом", – говориться у повідомленні.

Таким чином, розпорядження землею відбулося без згоди її законного власника — держави, що є порушенням вимог земельного та цивільного законодавства, заявили у прокуратурі.

Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури та визнав договір недійсним. Сторони зобов'язали повернути ділянку державі.

Згодом приватне підприємство намагалося оскаржити рішення в апеляційному порядку, однак Східний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін.

"Після набрання судовим рішенням законної сили прокурори ініціювали його фактичне виконання. Наразі земельна ділянка площею 50 гектарів, вартістю майже 2 мільйони гривень, повернута у державну власність", – говориться у повідомленні.

