Прокуратура відсудила в "Лісів України" землі і повернула їх Міноборони

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону через суд повернули землі державної власності.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці земліі незаконно передали у користування ДСГП "Ліси України" – на них розташований лісовий фонд, говориться у повідомленні.

"Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду залишив без задоволення касаційну скаргу Дніпровської обласної військової адміністрації на рішення Господарського суду міста Києва та Північного апеляційного господарського суду, повністю підтримавши позицію прокуратури", – повідомляє прокуратура.

Суд визнав недійсними розпорядження голови Дніпропетровської ОВА щодо передачі земель лісогосподарського призначення, технічну документацію із землеустрою та державну реєстрацію ділянки в кадастрі, а також право користування ДСГП "Ліси України".

ДСГП "Ліси України" зобов’язали повернути до Міністерства оборони земельну ділянку військового містечка площею 17 га, вартістю 119 млн 510 тис. грн. Суд встановив порушення інтересів держави при реєстрації та передачі цієї ділянки, яка належить до земель оборони державної власності.

"Таким чином, прокуратурою забезпечено захист державних інтересів і повернуто Міноборони стратегічно важливу земельну ділянку", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.

Раніше прокуратура повернула державі ділянку зі ставком на території Шендерівського лісництва на Вінниччині.