Прокуратура змусила бізнес сплатити мільйон гривень за оренду землі у Києві

За позовом прокуратури приватне товариство сплатило до столичного бюджету понад мільйон гривень.

Про це повідомляє пресс-служба Київської міської прокуратури.

"За сприяння Солом'янської окружної прокуратури міста Києва виконано рішення Господарського суду міста Києва, яким стягнуто з товариства понад 1 мільйон гривень за користування земельною ділянкою на вул. Миколи Амосова у Солом'янському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

"У квітні 2021 року, придбавши у власність нерухомість, право оренди на землю товариство так і не зареєструвало, земельну ділянку використовував власник нерухомості без правовстановлювальних документів та без плати за землю", – розповіли в прокуратурі.

Солом'янська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про стягнення з товариства коштів за користування землею.

Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора про порушення товариством вимог чинного земельного законодавства та повністю задовольнив позов.

"Наразі рішення суду виконано в повному обсязі, гроші перераховано до столичного бюджету", – йдеться в повідомленні.

