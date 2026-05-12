Прокуратура домоглася знесення кафе у київському парку

У Києві за рішенням суду з ландшафтного парку "Партизанська слава" прибрали незаконно побудоване кафе та інші споруди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори встановили, що фізична особа без жодних дозволів від столичної влади чи органів місцевого самоврядування самовільно зайняла земельну ділянку на території парку, де розмістила кафе, альтанки, декоративні паркани тощо.

Прокурори відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури, а також Дарницької окружної прокуратури міста Києва у суді домоглися знесення цих споруд.

"Прокуратура звернулася до суду з позовом про усунення перешкод громаді у користуванні землею. Дарницький районний суд підтримав позицію прокуратури", – говориться у повідомленні.

Нині рішення суду про звільнення комунальної земельної ділянки площею понад 0,5 га у ландшафтному парку місцевого значення "Партизанська слава" від незаконних споруд виконано.

Рішення набуло законної сили у лютому 2026 року, і наразі ділянку звільнено від будівлі кафе, дерев'яних альтанок, а також інших незаконно розміщених об'єктів.

Фізичну особу – підприємця вироком суду визнано винуватим у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель ще у грудні 2024 року, додає прокуратура.

