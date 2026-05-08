В Україні запрацюють нові правила використання земель під торфовищами: що зміниться

В Україні запрацюють нові правила використання земель під торфовищами

Кабмін врегулював особливості використання земель під торфовищами та визначив підходи до їх цільового призначення.

Про це повідомили в Мінекономіки з посиланням на відповідну постанову, ухвалену 6 травня.

Ключовою новацією постанови є створення на картографічній основі Державного земельного кадастру окремого інформаційного шару про земельні ділянки, у межах яких наявні торфовища.

Він формуватиметься на основі наявних матеріалів і стане обов'язковим до врахування розпорядниками земель під час ухвалення рішень щодо:

передачі земель у власність або користування;

зміни їх цільового призначення;

управління ділянками, які повністю або частково зайняті торфовищами.

Постанова також визначає можливі види цільового призначення для земель із торфовищами та уточнює склад угідь, до яких можуть належати такі території.

Водночас документ не передбачає автоматичного перегляду вже встановленого цільового призначення земельних ділянок і не покладає на власників або користувачів обов'язку переоформлювати документи.

Нові правила застосовуватимуться до майбутніх рішень щодо формування ділянок або зміни їх цільового призначення.

Окремо врегульовано питання земельних ділянок, які передаються у власність або користування колишнім власникам нерухомого майна, знищеного внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо:

Торфовища мають важливе значення для клімату та водного балансу. У природному стані вони накопичують вуглець, регулюють водний режим і працюють як природні фільтри. Натомість осушення та деградація таких територій призводять до викидів парникових газів, погіршення якості води і підвищення ризику торф'яних пожеж.