В Україні планують випустити земельні облігації: які очікують результати

Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

"У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації", – сказав він.

За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін – до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом.

Зараз, за ринкової ставки оренди у 20 000 грн за гектар на рік, загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 млрд грн щороку.

Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи й залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати.

Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися, Наталуха відмовився говорити.

"Поки що подробиці – не для преси", – сказав він.

Нагадаємо:

Аукціони з оренди державної землі в Україні проводять з осені 2024 року.

ТОВ "Державний земельний банк" 30 серпня 2024 року оголосило на Prozorro.Продажі про перші 16 аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель.