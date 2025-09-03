Не під посіви, а для оборони: на Харківщині державі повернули землі

Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Про це з посиланням на пресслужбу Східного апеляційного господарського суду, повідомляє "Думка".

За даними суду, земельні ділянки, розташовані у прикордонній смузі з Росією на Харківщині, остаточно визнані землями оборони, які належать виключно державі. Таке рішення 27 серпня ухвалив Верховний Суд, підтримавши висновки Господарського суду Харківської області та Східного апеляційного господарського суду.

Справу ініціював керівник Дергачівської окружної прокуратури в інтересах держави та Харківської обласної військової адміністрації. Прокуратура довела, що Головне управління Держгеокадастру в Харківській області неправомірно передало землі оборони у власність Дергачівської міськради та в оренду фермерському господарству "Зорі Дергачівщини".

"Суд визнав договір оренди недійсним, скасував державну реєстрацію ділянок і зобов’язав повернути землю державі", – говориться у повідомленні.

"У рішенні Верховного Суду зазначено, що обласна військова адміністрація є єдиним органом, уповноваженим розпоряджатися землями оборони від імені держави, а самі ділянки повинні використовуватися виключно для потреб захисту країни", – повідомляє "Думка".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.

Раніше Господарський суд міста Києва повністю відмовив у позові спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, яка хотіла відсудити землі Міністерства оборони у Львівській області.