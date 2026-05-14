Суд на 3,5 роки позбавив волі ексдепутата Волинської облради

Вищий антикорупційний суд на три з половиною роки позбавив волі колишнього депутата Волинської облради, який за гроші обіцяв допомогти громадянину придбати земельну ділянку для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними ЕП, ідеться про ексдепутата від партії "За майбутнє" Валентина Кошельника.

У 2023 році повідомлялося, що детективи НАБУ на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів викрили депутата Волинської обласної ради. Протягом квітня-травня 2023 року депутат отримав як "завдаток" десять тисяч доларів.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок: покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком три роки.

"Розслідуванням встановлено, що депутат за грошову винагороду обіцяв "посприяти" громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів", – говориться у повідомленні.

Заслухавши доводи сторін, суд визнав ексдепутата облради винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

До набрання вироком законної сили суд ухвалив застосувати до ексдепутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і негайно взяти його під варту, додає НАБУ.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо:

Заступника голови Рівненської облради, який отримав півмільйона гривень хабара, засуджено до 9 років позбавлення волі.

Заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради повідомлено про підозру у хабарництві.

Раніше правоохоронці оголосили підозру депутату Ужгородської міської ради Олександру Борисенку, який за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину з очолюваного ним полігону твердих побутових відходів, і це вже друга підозра, яку отримав посадовець.

Раніше на шахті "Надія" на Львівщині викрили схему розкрадання вугілля на суму понад 2,2 мільйона гривень, серед підозрюваних – помічник нардепа Юрія Камельчука.

Колишньому заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.