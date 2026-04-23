Земельний банк сплатив до держбюджету 369 мільйонів гривень дивідендів

"Державний земельний банк" за результатами 2025 року сплатив до державного бюджету 369 млн грн дивідендів – 95% чистого прибутку державного оператора.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Державний земельний банк"

Компанія на 100% належить державі і забезпечує прямі надходження до бюджету від ефективного управління державними сільськогосподарськими землями, зазначено у повідомленні.

"Це приклад того, що державні активи можуть працювати як повноцінний економічний інструмент. Земельний банк доводить: замість пасивного утримання держава може отримувати реальний фінансовий результат. 369 млн грн дивідендів — це кошти, які працюють на країну", — зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Високий рівень виплат є одним із найвищих показників повернення прибутку державі серед підприємств в сфері управління Фонду державного майна України.

" У 2025 році, фактично за рік роботи, ми увійшли до переліку великих платників податків і працюємо в одному сегменті з провідними приватними і державними компаніями", — підкреслив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк".

За обсягом доходу компанія займає 12 місце серед державних підприємств — поруч із такими стратегічними компаніями, як "Нафтогаз", "Укренерго" та іншими.

Раніше повідомлялося, що ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.

Протягом року через "Земельний банк" аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Раніше генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський повідомив, що за перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.