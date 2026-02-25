Цивільна авіація РФ входить у період підвищених ризиків – СЗРУ

До 2030 року Росія має вивести з експлуатації 230 застарілих літаків, вік яких сягає 40–60 років, та 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Російська цивільна авіація входить у період підвищених ризиків на тлі санкцій, дефіциту запчастин та старіння флоту", – зазначають аналітики.

"Попри заяви про відносно високий попит і заповнюваність рейсів, галузь стикається з системними обмеженнями, які в найближчі роки суттєво вплинуть як на безпеку польотів, так і на обсяги перевезень", – говориться у повідомленні.

Найбільш песимістичний сценарій озвучив голова "Росавіації" Дмитро Ядров, прогнозуючи вибуття 339 літаків до 2030 року.

З експлуатації буде виведено близько 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати, та 230 застарілих радянських літаків, вік яких сягає 40–60 років.

Враховуючи, що амбітні плани з імпортозаміщення фактично провалені – із 15 запланованих на 2025 рік комерційних лайнерів вдалося поставити лише один – галузь стикається з реальним ризиком "технічного голоду", запевняє СЗРУ.

Західні санкції, запроваджені після початку повномасштабної війни проти України, стали для Росії найбільшою проблемою, вважає СЗРУ.

"Через обмеження на постачання нових літаків і запчастин від Boeing та Airbus російські перевізники змушені підтримувати льотну придатність понад 700 бортів через паралельний імпорт і розбирання частини літаків на запчастини", – говориться у публікації.

Зокрема через проблеми з запчастинами не експлуатуються більше третини далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід та за кордон.

Із 93 іноземних широкофюзеляжних пасажирських лайнерів, що залишилися у Росії, на крилі знаходяться менше 60. Москва навіть зверталася до Міжнародної організації цивільної авіації з проханням послабити санкційний режим, аргументуючи це питаннями безпеки польотів, нагадує СЗРУ.

На цьому тлі "Уральські авіалінії" оголосили про запуск програми подовження ресурсу літаків сімейства Airbus A320 понад 96 тисяч льотних годин на базі власного техцентру.

Проведення таких робіт поза сертифікованими виробником центрами може віддаляти російську авіацію від міжнародних стандартів безпеки. В умовах обмеженого доступу до оригінальних компонентів і технічної підтримки виробника це створює додаткові операційні ризики.

У найбільш песимістичному сценарії до 2030 року російська туристична галузь відчує значне падіння внутрішнього та виїзного потоків, а регіони – ризик транспортної ізоляції, стверджує українська розвідка.

"Довгострокові наслідки можуть включати зниження рівня безпеки польотів у разі подальшої експлуатації застарілих літаків без повноцінного доступу до міжнародної інфраструктури технічної підтримки", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше Державіанагляд Росії заявив про тенденцію грубих порушень у цивільній авіації, включаючи масовий допуск до польотів літаків з технічними несправностями.

Росавіація з 10 по 16 грудня зафіксувала 10 інцидентів, пов'язаних з відмовами та несправностями двигунів.

Російські авіакомпанії розконсервують літаки Ту, Іл та Ан та Boeing у 2026 році через дефіцит авіатехніки у цивільній авіації.

Раніше "Аерофлот" попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6%.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році Росія скоротить витрати на виробництво і ремонт літаків у півтора раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.

Раніше Ространснагляд повідомив про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у Росії. Кількість загиблих у катастрофах літаків комерційної авіації в Росії з початку року перевищила сумарну кількість жертв таких подій за два попередні роки.

Раніше повідомлялося, що Казанський авіазавод (КАЗ) у 2025 році випустить лише один літак Ту-214 замість запланованих трьох. Провал показників фіксується третій рік поспіль.