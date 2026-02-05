"Куди далі?": У Росії поскаржилися на масовий допуск до польотів несправних літаків

Державіанагляд Росії заявив про тенденцію грубих порушень у цивільній авіації, включаючи масовий допуск до польотів літаків з технічними несправностями.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на заяву глави відомства Володимира Ковальського.

За його словами, мова йде не про окремі інциденти, а про системну проблему в авіагалузі.

За даними російського відомства, у 2023-2025 роках експлуатація понад 480 літаків була заборонена на різні терміни до усунення виявлених порушень. Це близько половини всього авіапарку, який Мінтранс РФ оцінював приблизно в тисячу повітряних суден.

Державіанагляд фіксує випадки невиконання в повному обсязі вимог директив льотної придатності, допуск до експлуатації літаків з незавершеним технічним обслуговуванням і не усуненими дефектами.

Під час перевірок також виявляються факти проведення доопрацювань, модифікацій і структурних ремонтів з порушенням вимог і без участі уповноважених організацій.

Особливе занепокоєння у наглядового органу викликає практика фіктивного виконання робіт. За словами глави Державіанагляду, в галузі спостерігається "зниження порогу допустимості порушень".

"У низки недобросовісних учасників поріг допустимості опускається все нижче: "Так, ми сфальсифікували, але це не впливає на безпеку". Куди далі?" — заявив Ковальський.

Видання зазначає, що зростання кількості авіаінцидентів, яке минулого року досягло максимуму за шість років, змусило владу РФ шукати екстрені рішення.

У 2024 році Росія зверталася до низки країн з проханням надати літаки в оренду для внутрішніх перевезень, а у 2025 році аналогічний запит був направлений на адресу Ethiopian Airlines. Однак перевізник відмовився, пославшись на ризики порушення законодавства США.

Проблеми безпеки накладаються на стрімке скорочення авіапарку через санкції. Восени минулого року глава Росавіації Дмитро Ядров повідомив, що за песимістичним прогнозом до 2030 року з експлуатації можуть бути виведені 109 іноземних літаків. Загалом, за його оцінкою, цивільна авіація в найближчі шість років ризикує втратити до третини повітряного флоту.

