Російські підприємці почали масово банкрутувати

У Росії різко зросла кількість банкрутств індивідуальних підприємців (ІП): у першому кварталі 2026 року цей показник збільшився на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 8146 випадків.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на "Ведомости"

Йдеться про ІП із боргами понад 1 млн руб., які звертаються до суду, щоб їх визнали фінансово неспроможними.

При цьому кількість банкрутств у січні-березні поточного року виявилася в 2,6 раза більшою, ніж за той самий період 2024 року (3134), і в 3,3 раза більшою, ніж у першому кварталі 2023 року (2492).

Зростання кількості банкрутств ФОП — це закономірний результат підвищення податкового навантаження, падіння споживчого попиту та високої ключової ставки, каже керівник банкрутної практики юридичної групи "Гришин, Павлова та партнери" Максим Качнов.

