Авіакомпанії скоротили мільйони місць та тисячі рейсів у травні

Світові авіакомпанії у травні скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів.

Про це пише Financial Times.

Також низка авіакомпаній перейшла на використання менших або більш економічних літаків, щоб заощадити авіапальне в умовах можливих перебоїв у постачанні.

З початку війни на Близькому Сході вартість авіапалива подвоїлася, що змусило авіакомпанії підвищити ціни на квитки, а закриття аеропортів у країнах Перської затоки спричинило хаос у світових авіаперевезеннях.

Згідно з даними аналітичної компанії Circum, загальна кількість місць, доступних на всіх авіакомпаніях протягом травня, впала з 132 млн до 130 млн між серединою та кінцем квітня.

Найбільше місць скоротили компанії Turkish Airlines (понад 500 тис.), Air China (майже 500 тис.) та німецька Lufthansa. Ця компанія також скасувала майже 4 тис. рейсів у травні – найбільше серед усіх авіаперевізників.

Загалом Lufthansa скоротила близько 20 тис. рейсів у період з травня по жовтень 2026 року. Air China посіла друге місце за кількістю скасованих рейсів, скоротивши, зокрема, внутрішні рейси між Ченду та Пекіном.

Також проблеми виникають на окремих маршрутах.

Так, наприклад, в Air France повідомили, що компанію попросили не додавати рейсів до Сінгапуру чи Токіо, оскільки ці два великі транзитні хаби в Азії прагнуть обмежити споживання авіаційного палива.

Азія найбільше постраждала від перебоїв у постачанні авіапалива, оскільки вона більше залежить від палива з Ормузької протоки, яка залишається практично заблокованою. Зокрема у Japan Air повідомили, що прибуток авіаліній скоротиться на 1/5 через зростання паливних витрат.

Нагадаємо:

10 квітня повідомлялося, що європейські аеропорти можуть зіткнутися з системним дефіцитом авіаційного палива на початку травня.

28 квітня стало відомо, що Китай готується відновити експорт авіаційного пального, бензину та дизеля з травня, що може суттєво пом'якшити глобальний дефіцит, спричинений війною в Ірані.