Росія втратила лідерство в експорті трубопровідного газу: хто її випередив

Росія у 2025 році втратила статус найбільшого експортера трубопровідного природного газу, поступившись Норвегії.

Про це йдеться у звіті Міжнародного газового союзу (IGU).

У 2025 році Норвегія експортувала трубопроводами 108,6 млрд кубометрів природного газу, а російський експорт становив лише 103,5 млрд кубометрів.

За останні 20 років обсяги російського експорту трубопровідного газу скоротилися у понад 2 рази. В IGU пов'язують це насамперед із різким падінням постачань до Європи після 2022 року.

На цьому тлі Росія дедалі активніше переорієнтовує постачання на азійський ринок. Автори вважають, що ця зміна може посилити роль Китаю як ключового ринку зростання для російського газу, зокрема в межах проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2".

Цей трубопровід украй важливий для Кремля, оскільки він має допомогти йому відновити експортні показники, втрачені внаслідок виходу "Газпрому" з європейського ринку. Водночас прогрес щодо будівництва "Сили Сибіру-2" залишається вкрай обмеженим.

У 2025 році середня світова оптова ціна природного газу становила 5,31 дол. за млн BTU, що вище, ніж у 2024, але значно нижче за піковий рівень 2022 року – 9,45 дол. за млн BTU.

В IGU також наголосили, що розширення інфраструктури для торгівлі скрапленим природним газом (СПГ), диверсифікація постачань і розвиток спотової торгівлі допомогли світовому ринку пом'якшити наслідки втрати частини російського трубопровідного газу.

Серед ключових драйверів майбутнього попиту на газ організація називає Азію, зокрема Китай та Індію.

Після завершення візиту володара Кремля Володимира Путіна до Китаю акції російської державної енергокомпанії "Газпром" різко просіли через відсутність конкретних домовленостей щодо будівництва "Сили Сибіру-2".

Також "Сила Сибіру-2" потребує величезного обсягу робіт, завдань і переговорів, а будівництво може зайняти 8-10 років.