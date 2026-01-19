Росіяни розконсервовують 30-річні літаки через дефіцит у авіації

Російські авіакомпанії розконсервують літаки Ту, Іл та Ан та Boeing у 2026 році через дефіцит авіатехніки у цивільній авіації.

Про це повідомляє російське видання "Известия".

Видання повідомляє про відновлення 12 літаків для потреб цивільної авіації, яке продовжене до 2027 року. З 12 літаків – дев'ять повітряних суден сімейства Ту-204-214, один Ан-148 і два Іл-96. Їм до 30 років, але точний вік не оприлюднювали.

Процес їх відновлення стартував у 2022-му і на даний момент були введені в експлуатацію 10 з 12 літаків.

Окрім цього авіакомпанія "Россия" планує додати до двох діючих широкофюзеляжних лайнерів Boeing 747 ще два, які дісталися їй після банкрутства "Трансаеро" в 2015–2016 роках.

Ці літаки раніше виконували рейси на російських і закордонних маршрутах, але були поставлені на зберігання під час пандемії коронавірусу.

У повідомленні йдеться, що реконструкція Boeing 747 може відбуватись у одній з "дружніх країн" до РФ, до прикладу, в Ірані.

У "Известиях" додають, що на тлі скорочення авіапарків у 2024 році було досягнуто межі провізних потужностей російської цивільної авіації: середнє завантаження крісел перевищило 96% у піковий літній період і 75% у не піковий.

"Невелике зниження пасажиропотоку в 2025-му безпосередньо пов'язане зі зменшенням парку літаків", – йдеться у повідомленні.

До 2030-го з парків авіакомпаній може вибути 230 російських і 109 іноземних літаків.

Російські авіакомпанії задіють 100% справного парку, при цьому щорічно списується по 2-3% повітряних суден, а нові взяти нізвідки, розповів "Известиям" головний редактор порталу Avia.ru Роман Гусаров.

