"Розучилися працювати": росіяни вкотре зірвали план з виробництва літаків Ту-214

Казанський авіазавод (КАЗ) у 2025 році випустить лише один літак Ту-214 замість запланованих трьох. Провал показників фіксується третій рік поспіль.

Про це пише The Moscow Times.

Первісно комплексна програма розвитку цивільної авіації передбачала, що у 2023 році завод передасть три літаки, у 2024-му — сім, а у 2025 — десять (пізніше скорегували до трьох).

Насправді, з моменту вторгнення в Україну КАЗ випустив лише один Ту-214.

"Літак, закладений ще у 2019 році, передали Міністерству промисловості та торгівлі у травні. Найімовірніше, він буде зарахований до показників 2024 року — тоді його підняли в небо", – говориться у повідомленні.

Серед причин зриву плану виробництва Ту-214 — дефіцит робітників, нестача потужностей та відсутність внутрішньогалузевої кооперації.

"На додачу до всього іншого КАЗ розучився працювати. Він почав занепадати ще на початку 90-х", — розповіли в авіапромі "Бізнес Online".

Літак, який мали випустити у жовтні–листопаді, також ще не готовий. Джерело повідомило виданню, що комплектуючі для нього планували сертифікувати у грудні.

"Як справи сьогодні — з якоїсь причини таємниця. Якщо не встигнуть, будуть намагатися купити імпортне у 3–4 рази дорожче, ніж раніше, або знімуть його з інших машин", — зазначило джерело.

Врешті-решт літак мають передати "Согазу", проте, за словами співрозмовника видання, малоймовірно, що це станеться найближчим часом.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що наступного року Росія скоротить витрати на виробництво і ремонт літаків у півтора раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.

Раніше Ространснагляд повідомив про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у Росії. Кількість загиблих у катастрофах літаків комерційної авіації в Росії з початку року перевищила сумарну кількість жертв таких подій за два попередні роки.

Раніше повідомлялося, що чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків. "Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості... Друга больова точка – електронна компонентна база", – заявив гендиректор "Аерокомпозиту" Анатолій Гайданський.

Раніше ЕП писала, що російська цивільна авіація – один із секторів економіки країни-агресора, де безпрецедентні санкції із закриттям неба, ембарго на постачання запчастин та відмовою в обслуговуванні суден західного виробництва справді відчутні.

Літаки Sukhoi Superjet 100, які через відсутність західних запчастин опинились на межі зняття з експлуатації. "Гордість російського авіапрому", яка із самого початку була збитковою, після запровадження санкцій взагалі стала небезпечною для життя: кількість інцидентів за два роки зросла вдвічі.