У Swiss Air заявляють про відсутність безпосередньої загрози дефіциту авіаційного палива

Авіакомпанія Swiss International Air Lines має достатніх запасів авіаційного палива на найближчі шість тижнів, повідомив у суботу її генеральний директор.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор Swiss International Air Lines Єнс Фелінгер заявив газеті Neue Zürcher Zeitung, що "прогнози наших постачальників — нафтових компаній та нафтопереробних заводів — наразі є хорошими".

Європейські авіакомпанії попередили про можливий дефіцит авіаційного палива вже за кілька тижнів внаслідок конфлікту між США та Іраном, який обмежив постачання та спричинив стрімке зростання цін на енергоносії, що може порушити літній туристичний сезон.

"Якщо й виникне дефіцит авіаційного палива, то спочатку це буде помітно в Африці чи Азії. Наразі ми не маємо жодних ознак цього", — сказав він NZZ.

Хоча прогнози залишаються стабільними, Фелінгер зазначив, що авіакомпанія та її материнська компанія, Lufthansa Group працюють над планами на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи "танкерування", коли літаки повністю заправляються в пункті призначення, де є достатній запас, щоб доставити додаткове паливо до Цюріха.

Наразі такі практики обмежені нормативно-правовими актами, але Фелінгер зазначив, що можливі переговори з політиками щодо відновлення такої можливості.

Іншим варіантом є стратегічні зупинки для дозаправки в аеропортах з достатніми запасами палива вздовж маршрутів польотів, наприклад у Відні для рейсів до Азії, сказав він.

Фелінгер повідомив NZZ, що стійко високі ціни на нафту з часом, ймовірно, позначиться на вартості квитків.

Видобуток ОПЕК у квітні впав до нового мінімуму за 36 років, оскільки війна з Іраном і далі душила експорт із Перської затоки та змушувала країни ще сильніше обмежувати видобуток.