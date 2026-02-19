Енергопідтримка будинків: уряд розширив програми

Об'є́днання співвла́сників багатокварти́рних буди́нків та житлово-будівельні кооперативи можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що уряд посилює підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків.

"Відтепер ОСББ та ЖБК можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання", – написав він у Телеграм.

За його словами, грант і кредит — це два взаємодоповнюючі компоненти, які разом дозволяють профінансувати необхідне обладнання.

Постановою, яку підготували спільно Мінрозвитку та Мінекономіки, розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі.

Грантовий компонент (Фонд енергоефективності) може покривати до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів та до 50% вартості генераторів.

"Кредитний компонент дозволяє профінансувати ту частину вартості цього ж обладнання, яка не покривається грантом", – зазначив Кулеба.

Паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%" — на фінансування того ж самого обладнання, яке частково покривається грантом. Сума кредиту — до 3 млн грн строком до 3 років.

"Менше бар'єрів — більше енергонезалежних будинків. Гранти і кредити працюють разом, щоб ОСББ могли швидше й ефективніше посилювати енергостійкість житлового сектору", – додав Кулеба.

Нагадаємо:

Уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

Раніше повідомлялося, що за 2,5 тижні після початку прийому заявок на фінансування автономного енергоживлення вже 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн.

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців.

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.