Наступного року Росія скоротить витрати на виробництво і ремонт літаків у півтора раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.

Про це пише видання The Moscow Times.

"Уряд Росії планує в 1,6 раза скоротити фінансування федерального проєкту "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів", – говорится у повідомленні.

Згідно з проєктом нового бюджету РФ на 2026-2028 роки, у 2027 році витрати також зменшаться порівняно з раніше запланованими показниками – зі 109,7 млрд до 86,9 млрд рублів (падіння на 21%). Фінансування має дещо збільшитися лиге у 2028-му – до 89,3 млрд рублів.

Видання пише, зо найсуттєвіше скорочується держпідтримка російських авіакомпаній на оновлення парків літаків для внутрішніх перевезень. У 2026 році ці субсидії знизять до нуля, тоді як у 2025 році після коригувань вони становили 1,3 млрд рублів із спочатку запланованих 4,1 млрд.

Субсидії на компенсацію витрат на обслуговування повітряних суден скоротяться з 6,1 млрд рублів у 2025 році до 3,6 млрд 2026-го, але потім зростуть до 6,6 млрд у 2027 і 2028 роках.

"Єдиним винятком у цій тенденції стане середньомагістральний пасажирський літак МС-21, який Володимир Путін називав конкурентом західних лайнерів. Субсидії на погашення кредитів виробникам таких суден і деталей до них збільшать у 2026 році на 25% – з 2 млрд до 2,5 млрд рублів, проте в наступні роки повернуть до колишнього рівня", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Ространснагляд повідомив про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у Росії. Кількість загиблих у катастрофах літаків комерційної авіації в Росії з початку року перевищила сумарну кількість жертв таких подій за два попередні роки.

Раніше повідомлялося, що чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків. "Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості... Друга больова точка – електронна компонентна база", – заявив гендиректор "Аерокомпозиту" Анатолій Гайданський.

Раніше ЕП писала, що російська цивільна авіація – один із секторів економіки країни-агресора, де безпрецедентні санкції із закриттям неба, ембарго на постачання запчастин та відмовою в обслуговуванні суден західного виробництва справді відчутні.

Літаки Sukhoi Superjet 100, які через відсутність західних запчастин опинились на межі зняття з експлуатації. "Гордість російського авіапрому", яка із самого початку була збитковою, після запровадження санкцій взагалі стала небезпечною для життя: кількість інцидентів за два роки зросла вдвічі.