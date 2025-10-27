Російська авіація не витримує санкційного тиску – СЗРУ

"Аерофлот" попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6 %, однак це лише початок – у майбутньому ціни підскочать ще більше.

Про це йдеться у публікації Служби зовнішньої розвідки України.

Причиною називають стрімке подорожчання обслуговування літаків та пасажирів.

"До цього додається й дедалі глибша проблема з технічним станом повітряних суден: через брак запчастин і сервісного обслуговування в умовах санкцій зростає кількість поломок, а отже– й аварійних посадок", – говориться у публікації.

Це ставить під загрозу не лише комфорт, а й безпеку перельотів у Росії.

"Нині гострою проблемою є й зростання частки аеропортових витрат – на деяких напрямках вона вже сягає 30 % від ціни квитка", – додає СЗРУ.

Щоб покривати ці витрати, російські авіакомпанії вводять додатковий "інфраструктурний збір", який у підсумку ляже на плечі пасажирів.

Голова "Аерофлоту" відкрито визнав: перекласти всі витрати на авіаперевізників неможливо, а альтернативних джерел доходу немає. "Усе це може призвести до дуже суттєвого збільшення вартості перельотів", – заявив він.

Українська розвідка пише, що попри заяви про те, що санкції не діють, авіагалузь рф їх серйозно відчуває.

Так, обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та сервісного обслуговування лише посилює кризу в російській авіації.

"У підсумку головними заручниками ситуації стають пасажири, які оплачуватимуть зростаючі витрати галузі з власних гаманців", – резюмує СЗРУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що наступного року Росія скоротить витрати на виробництво і ремонт літаків у півтора раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.

Раніше Ространснагляд повідомив про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у Росії. Кількість загиблих у катастрофах літаків комерційної авіації в Росії з початку року перевищила сумарну кількість жертв таких подій за два попередні роки.

Раніше повідомлялося, що Казанський авіазавод (КАЗ) у 2025 році випустить лише один літак Ту-214 замість запланованих трьох. Провал показників фіксується третій рік поспіль.